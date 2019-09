Bispo da IURD proíbe filhas de estudar para não serem mais inteligentes que os maridos

Temos tantos brasis dentro do Brasil e a esquerda conhece só parte deles. Ela vive e se debruça apenas sobre o Brasil pós-moderno, reflete apenas sobre categorias progressistas ou conservadoras. pic.twitter.com/AaCiUFMQQB — Andrade (@AndradeRNegro) September 23, 2019

Mas há um Brasil ainda medieval, que pensa e caminha sob valores de muitos séculos atrás. Aqui, uma aula de profundo reacionarismo: a mulher não pode estudar, não pode crescer intelectualmente mais que o homem porque isto evitaria que ela se submetesse ao "cabeça". pic.twitter.com/2Gshil8CAi — Andrade (@AndradeRNegro) September 23, 2019

As declarações de Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus durante um dos seus cultos, estão a gerar uma onda de revolta e indignação nas redes sociais.O dono da rede Record disse que não queria que as suas filhas fossem para a faculdade para evitar que se tornassem mais inteligentes do que os futuros maridosl, e que por isso as impediu de prosseguir os estudos quando a família se mudou para os EUA. "Quero que casem com macho", disse."Você vai fazer até ao ensino médio. Depois, se você quiser fazer a faculdade, você é que sabe, mas até ao seu casamento você vai ser apenas uma pessoa de ensino médio (...) se ela fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado, e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça. Ela seria a cabeça. E se ela fosse a cabeça, não serviria a vontade de Deus", disse o fundador da IURDa ao lado da mulher Ester, e das duas filhas Cristiane e Viviane.Durante o seu discurso, Edir Macedo criticou ainda os "novos ensinamentos", de que a mulher não deve ficar sujeita a um homem. "Não existe felicidade se a mulher for cabeça e o homem corpo. É fracasso", afirmou.Nas redes sociais, foram várias as críticas proferidas pelos internautas ao bispo, que foi apelidado de "machista", "preconceituoso" e "medieval".