Bispo espanhol faz queixa de jovens que gravaram videoclipe atrevido em catedral

Bispado de Almeria acusa dupla de cantoras de terem feito gravação não autorizada e ofensiva no templo.

18:22

O bispado de Almería, em Espanha, fez queixa às autoridades contra duas jovens artistas, com os nomes artísticos de Vera GRV y Kttana, que gravaram parte de um videoclipe em que aparecem com pouca roupa e poses atrevidas na catedral da cidade.







O porta-voz do bispado, Ramón Bogas, admite que o conteúdo da canção 'Obsesionado' é "normal", mas acusa as duas jovens de terem enganado a pessoa que vigiava a igreja, dizendo que iam gravar um vídeo no âmbito de um trabalho académico, "a uma hora a que não estava ninguém na catedral, ao meio-dia", cita o jornal espanhol Público.



"Os espaços sagrados são para coisas sagradas, e na catedral não se pode dar sequer um concerto de música profana, muito menos dançar no altar maior da catedral", acrescenta Bogas.



Em comunicado, o bispado diz que "não se pode qualificar o que aconteceu como menos do que uma grave ofensa ao caráter sagrado da igreja mãe da diocese, o que significa em si mesmo a ofensa aos sentimentos religiosos de toda a comunidade católica, maioritária em Almería".



A Polícia Nacional confirma que a queixa foi remetida esta sexta-feira para um tribunal de Madrid, onde o caso será apreciado.



Talvez por causa de toda esta polémica, o vídeo publicado no Youtube no último domingo, 14 de outubro, conta já com mais de 34 mil visualizações.