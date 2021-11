O bispo espanhol que renunciou para casar com uma mulher divorciada, escritora de contos eróticos com conotações satânicas, encontrou trabalho na vida civil, numa empresa que se dedica à inseminação de suínos de elite.





Xavier Novell, de 52 anos, bispo da cidade espanhola de Solsona, apaixonou-se por Silvia Caballol, de 38, e em agosto anunciou que ia renunciar à Igreja. Segundo avança o jornal ABC, Novell, ainda bispo, foi contratado pela empresa Semen Cardona, que se dedica à extração de esperma dos melhores porcos da região. De acordo com o jornal, a sede da empresa fica em Cardona, na província de Barcelona, onde “Dom Novell trabalhará masturbando os porcos que ali estão”. O ‘ABC’ falou com um padre que conhece Xavier Novell, que abordou a questão como “a parábola do filho pródigo do Evangelho de Lucas, aquele filho que abandonou o Pai para levar uma vida dissoluta e, no final, acabou a alimentar-se com a comida dos porcos. Mas, neste caso, para a besta, porque os masturba”.