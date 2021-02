Bispo espanhol salta lista para ser vacinado contra a Covid-19

O bispo de Cartagena, Múrcia (Espanha), fez-se passar por capelão de um lar de idosos para passar à frente na lista de prioritários e receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. De acordo com o jornal ‘El Mundo’, José Manuel Lorca Planes alterou os registos do lar Hogar de Betania, a que preside, para surgir como capelão e alegar que era prioritário por prestar assistência direta a pessoas vulneráveis.Mas não foi só o bispo a saltar à frente da fila: outros membros da cúpula da igreja murciana também foram vacinados em janeiro sem fazerem parte da lista de prioritários, avança o diário espanhol. Entre eles estão o secretário pessoal do bispo, Maximiliano Caballero, o bispo auxiliar, Sebastián Chico, o antigo arcebispo de Burgos, Francisco Gil Hellín, e o pároco responsável pela catedral de Múrcia, Tomás Cascales. O arcebispado de Múrcia já reconheceu a irregularidade e avançou que nenhum dos envolvidos irá receber a segunda dose.A mesma fonte garantiu ainda que o bispo "em nenhum momento percebeu que estava a cometer uma irregularidade" e "jamais contemplou a possibilidade de que pudessem faltar vacinas" para os prioritários. O Ministério Público espanhol já abriu um inquérito para averiguar se foi cometido algum crime.