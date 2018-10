'Bispo' evangélico furava casas de banho portáteis para espiar mulheres

Homem tentou mesmo atacar uma das vítimas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 15:20

A polícia da capital federal brasileira, Brasília, deteve um homem de 41 anos pela por furar as paredes de casas de banho portáteis para espiar mulheres que as usavam.



Na esquadra para onde foi levado, e para surpresa dos agentes, o homem foi identificado como destacado líder de uma entidade evangélica em Vicente Pires, cidade vizinha a Brasília.

Peterson William Fontes, segundo a polícia, é bispo do 'Ministério Atraindo As Nações Para Deus', um movimento evangélico muito conhecido em Vicente Pires. Pela nova lei da importunação ofensiva ao pudor, que desde 24 de setembro passou de contravenção para crime, o religioso arrisca uma pena de até cinco anos e meio de prisão.

Ainda de acordo com a polícia brasiliense, Peterson usava ferramentas para abrir pequenos orifícios nas paredes de casas de banho portáteis espalhadas por parques de Brasília, escondia-se e, quando uma mulher entrava, ele espiava-a, para a ver sem roupa. No momento da detenção, no Parque da Cidade, um dos mais populares parques de Brasília, o auto-denominado "bispo" estava com uma serra manual, uma faca grande, um maçarico e um tubo com combustível, materiais com os quais conseguia furar as paredes das casas de banho, normalmente feitas de metal ou de material plástico reforçado.

Testemunhas que alertaram a polícia contaram que o "bispo" já há algum tempo praticava esse tipo de crime, violando a privacidade de mulheres que usavam as casas de banho do parque. Em pelo menos uma dessas oportunidades, Peterson não se contentou apenas em olhar a vítima pelo buraco feito na estrutura da casa de banho e tentou arrombar a porta para a atacar, mas não conseguiu.