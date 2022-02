Bispos angolanos pedem eleições transparentes e "participação responsável" dos cidadãos

Os bispos católicos angolanos defenderam esta terça-feira "verdade, justiça e transparência" na preparação das eleições gerais, previstas para agosto próximo, e exortaram todos os cidadãos a participarem do processo com "alto sentido de responsabilidade" e a "evitarem absentismo".

"O ano de 2022 é o ano das eleições para a consolidação da nossa democracia ainda jovem e débil embora já com alguma história no tempo. A democracia fortificada contribui, por sua natureza, indubitavelmente para a afirmação da dignidade humana, o reforço da justiça, da paz e do bem-estar entre os cidadãos", afirmou esta terça-feira o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), José Manuel Imbamba.

Segundo o prelado católico, que falava na abertura da primeira assembleia plenária ordinária dos bispos da CEAST, que decorre até 7 de fevereiro, na província de Benguela, a sociedade "aguarda com expectativa" estes acontecimentos (eleições gerais).