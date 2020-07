Bispos católicos criticam em carta “omissão” e “apatia” de Jair Bolsonaro pelos mais pobres

Numa carta com críticas duras e diretas a Jair Bolsonaro, 152 arcebispos e bispos católicos brasileiros criticaram o que classificam como a "omissão" e a "apatia" do presidente do Brasil para com os mais pobres. A carta ainda estava a ser analisada pela cúpula da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o órgão máximo da Igreja Católica no país, mas acabou por vazar antes de a entidade se ter posicionado a respeito dela.

Os religiosos afirmam na carta que além de ser repetidamente omisso e apático em relação aos grandes problemas brasileiros, principalmente os que afetam diretamente os cidadãos mais vulneráveis, o presidente demonstra uma flagrante "incapacidade para enfrentar crises. "O desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também nos estarrece", acrescentam os bispos católicos na carta, particularmente dura tendo em conta a moderação que normalmente é usada por representantes da Igreja Católica.

Em outro ponto do documento, intitulado "Carta ao povo de Deus", arcebispos e bispos reforçam que o despreparo e o desinteresse de Bolsonaro em sanar crises e governar o Brasil de forma adequada é visível "nas demonstrações de raiva contra a educação pública, no apelo a ideias obscurantistas, e nos sucessivos e grosseiros erros na escolha de ministros." Os 152 religiosos ainda acusam Jair Bolsonaro de usar indevidamente o nome de Deus para espalhar mensagens de ódio, afirmando "como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra misturados a falas e posturas preconcietuosas, que incitam ao ódio ao invés de pregar o amor, para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e sua justiça."

Domingo, Jair Bolsonaro foi alvo de outra denúncia de repercussão internacional, dessa feita formalizada junto ao Tribunal Penal Internacional, em Haia, na Holanda. Dezenas de organizações civis brasileiras e internacionais, entre elas associações que representam mais de um milhão de profissionais da saúde no Brasil, acusam na cação o presidente brasileiro de crime contra a Humanidade por omissão e atos premeditados que boicotaram as medidas de quarentena e distanciamento social tomadas por governadores e autarcas para tentar impedir o avanço do Coronavírus no Brasil, levaram ao colapso por falta de apoio governamental os sistemas de saúde de todas as regiões brasileiras e provocaram diretamente milhares de mortes, inclusive de profissionais de saúde obrigados a trabalhar na linha de frente sem proteção adequada.