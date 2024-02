Blinken diz após reunião de duas horas com Lula que os EUA e o Brasil estão a fazer "coisas muito importantes" juntos

O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, classificou como "ótima" a reunião de quase duas horas que teve esta quarta-feira com o presidente Lula da Silva em Brasília, e afirmou que os dois países estão a fazer "coisas muito importantes" juntos. Blinken está no Brasil desde a noite de terça-feira e esta quarta e quinta participará no Rio de Janeiro da reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G20, cuja presidência rotativa é atualmente brasileira.

"Foi uma ótima reunião. Sou muito grato ao presidente pelo seu tempo. Os Estados Unidos e o Brasil estão a fazer coisas muito importantes juntos, estamos a trabalhar bilateralmente, regionalmente, mundialmente. É uma parceria muito importante e estamos gratos pela amizade."-Declarou Blinken ao sair da reunião com Lula, no Palácio do Planalto, sede da presidência brasileira, que tinha uma duração inicial prevista para 45 minutos mas durou uma hora e 50 e decorreu a portas fechadas.

De acordo com fontes tanto da comitiva de Blinken quanto da presidência brasileira, e ao contrário do que se temia, o secretário de Estado dos EUA não pediu a Lula uma retratação ou pedido de desculpas a Israel pelas polémicas declarações do passado domingo na Etiópia, que abriram uma grave crise diplomática entre Brasil e Israel. As mesmas fontes avançaram que esse assunto nem foi abordado pelo norte-americano, evitando um constrangimento a Lula, que em Adis Adeba comparou a brutalidade usada por Israel contra palestinianos em Gaza à usada por Hitler contra judeus.

Mas o conflito entre as forças de defesa israelitas e o grupo extremista palestiniano Hamas em Gaza foi sim um dos assuntos mais debatidos no encontro, com Blinken e Lula expondo abertamente as suas posições, claramente divergentes, mas sem clima de animosidade. Num outro momento, Blinken expressou a Lula a preocupação dos Estados Unidos com a possibilidade de o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, de quem o brasileiro é amigo e aliado, cumprir a ameaça de invadir a Guiana e tomar posse do riquíssimo território de Essequibo, que o atual governo venezuelano diz que pertence ao país, mas o brasileiro tranquilizou-o e afirmou que as ameaças são mera retórica de Maduro mas que, de qualquer forma, vai falar novamente com ele.

Lula também disse a Blinken que na semana que vem irá à Guiana e reforçará o apelo para que os dois países resolvam a questão de Essequibo pelas vias da negociação. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que vai completar dois anos após os russos terem invadido o país vizinho em fevereiro de 2022, também foi debatido e, como no caso da Faixa de Gaza, os dois interlocutores mostraram posições bem diferentes, mas concordaram em unir esforços para pôr fim à disputa militar e contribuir para uma solução pacífica do conflito.