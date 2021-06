Blinken diz que ainda há dez mil combatentes do Estado Islâmico na Síria

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse esta segunda-feira que a luta contra o Estado Islâmico (EI) permitiu alcançar "resultados significativos", mas ainda há cerca de dez mil combatentes deste grupo terrorista na Síria.

"Fizemos progressos (contra o EI) porque trabalhámos juntos", disse Blinken, em Roma, na abertura de uma conferência de ministros dos Negócios Estrangeiros da coligação que luta contra aquele grupo, na qual o seu homólogo italiano, Luigi Di Maio, propôs a criação de um grupo de trabalho para concertar esforços em África, onde a expansão do terrorismo está a aumentar.

Ambos os chefes de diplomacia concordaram que, apesar dos avanços, "ainda há muito fazer" e Blinken destacou, entre as prioridades, a luta "contra os elementos residuais no Iraque e na Síria", para evitar que o EI recupere terreno no território onde instalou o seu "califado" e foi derrotado pela coligação internacional em 2019.