Blinken diz que fugas de documentos dos EUA não afetaram relações com aliados

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou este sábado no Vietname que as recentes fugas de documentos do Pentágono, uma das maiores da última década, não afetaram a relação e cooperação com os aliados.

"A investigação está em andamento e ações importantes estão a ser tomadas para proteger as informações", disse Blinken este sábado em conferência de imprensa em Hanói, onde se encontra desde sexta-feira, rumo a Karuizawa (Japão) com o objetivo de participar de um encontro dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7.

Questionado se teme que a fuga de informações, pela qual os Estados Unidos detiveram o lusodescendente Jack Teixeira, de 21 anos, como suspeito, possa perturbar a reunião com os seus homólogos do G7, Blinken disse: "O que ouvi até agora é apreço pelos passos tomados. A nossa cooperação não foi afetada".