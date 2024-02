Blinken reúne-se com príncipe herdeiro saudita em primeira etapa de digressão pelo Médio Oriente

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu-se esta segunda-feira em Riade com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, com quem debateu esforços para alcançar "segurança e estabilidade" no Médio Oriente, perante a crescente tensão na região.

Segundo a agência noticiosa oficial saudita SPA, os dois responsáveis "analisaram aspetos das relações bilaterais e perspetivas de cooperação conjunta, além de discutirem a evolução da situação regional e os esforços que estão a ser realizados para alcançar segurança e estabilidade", sem fornecer mais pormenores.

De acordo com o Departamento de Estado norte-americano, Blinken "sublinhou a importância de dar resposta às necessidades humanitárias em Gaza e de evitar o alastramento do conflito" no Médio Oriente, perante o aumento das tensões devido aos recentes bombardeamentos dos Estados Unidos na Síria, no Iraque e no Iémen.