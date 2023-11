Blinken visita Turquia após passagem por Israel e Jordânia

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, vai deslocar-se à Turquia este domingo e segunda-feira no âmbito da sua visita ao Médio Oriente, anunciou este sábado Departamento de Estado.

Blinken está este sábado na Jordânia, para conversações com os parceiros arrabis dos Estados Unidos, depois de na véspera ter visitado Israel, onde referiu que "é preciso fazer mais" para proteger os civis palestinianos sujeitos a bombardeamentos israelitas desde que o grupo islamita Hamas atacou Israel, em 07 de outubro.

O chefe da diplomacia norte-americana tem estado a discutir "mecanismos urgentes" que permitam "conter a violência, acalmar a retórica e reduzir as tensões regionais", numa altura em que há receios de uma escalada do conflito, segundo aponta o comunicado de imprensa do Departamento de Estado, citado pela AFP.