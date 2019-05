Bloguer é atacada por polvo quando o tentava comer vivo

Uma bloguer chinesa, conhecida como "Little Seven", tentou comer um polvo vivo num vídeo, o que acabou por correr mal.

"Little Seven" quis ganhar reconhecimento com o momento gravado, só que desta vez não foi pelas melhores razões.

O polvo mal sentiu perigo, terá agarrado o rosto da blogger sem dó e piedade para se defender, o que provocou fortes dores à jovem.

De acordo com o The sun, a protagonista do momento captado referiu: "Vou comer-te vivo no próximo vídeo".