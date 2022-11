Bloqueios de estradadas no Brasil cada vez mais violentos

Apoiantes do Presidente Jair Bolsonaro voltaram a bloquear estradas em vários pontos do Brasil e estão a reagir com violência às tentativas da polícia para desobstruir as vias.Em Novo Progresso, no Pará, manifestantes feriram um polícia a tiro, e em Rio do Sul, Santa Catarina, agentes foram agredidos com barras de ferro. Os bloqueios começaram no dia 30 e chegaram a afetar 421 estradas pelo Brasil antes de serem desfeitos pela polícia.