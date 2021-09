Boda celebrada na fronteira: Covid impede família da noiva de comparecer ao casamento

As restrições de viagens entre os Estados Unidos e o Canadá por causa da pandemia de Covid-19 tornaram impossível que Karen Mahoney conseguisse ter a sua família no casamento.Ainda assim, a noiva rapidamente arranjou uma solução: celebrou a boda na fronteira do Canadá.Os pais e a avó de 96 anos de Karen assistiram ao casamento do lado do Canadá, enquanto o casal, a festa do casamento e o padre ficaram do lado americano.Sem portões ou cercas a separá-los, a boda realizou-se no passado sábado numa espécie de prado com a delimitação expressa de cada país.Os noivos Karen Mahoney e Brian Bay disseram à CNN que a experiência foi emocionante. "O padre perguntou aos meus pais se reconheciam que o Brian estava a jurar amar-me pelo resto de nossas vidas e eles aceitaram-no no clã Mahoney", contou a mulher.Karen e Brisan conheceram-se em 1985, mas só se apaixonaram em 2020 e ficaram noivos em março deste ano.Devido ao coronavírus, os EUA têm limitado as viagens terrestres com o Canadá. Ainda assim, as viagens de avião entre os países são possíveis.Apesar de a família Mahoney estar vacinada, a noiva não quis que os pais e a avó fossem colocados em perigo para ir ao casamento.