Boeing 747 da Atlas Air incendeia-se e aterra de emergência no Aeroporto Internacional de Miami

O avião Boeing 747 da Atlas Air incendiou-se enquanto estava no ar e foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência no Aeroporto Internacional de Miami. O avião sofreu uma falha no motor.

De acordo com a FlightAware, citada pelo The Mirror, o avião descolou do aeroporto de Miami às 22h32, antes de ser forçado a voltar a sobrevoar a cidade minutos mais tarde, às 22h46, depois de terem sido vistas enormes faíscas a sair do aparelho.

Testemunhas junto ao aeroporto relatam que viram a asa esquerda do avião a arder.

O incidente ocorreu poucos dias depois de a companhia ter dito que iria aumentar as inspeções aos aviões 737 Max 9, na sequência da avaria de um painel da porta de saída de emergência num voo da Alaska Airlines.

A Atlas Air afirmou num comunicado que "a tripulação seguiu todos os procedimentos habituais e regressou em segurança ao Aeroporto Internacional de Miami. Na Atlas, a segurança é sempre a nossa principal prioridade e iremos efetuar uma inspeção minuciosa para determinar a causa".