Boeing 787 é o maior avião de sempre a aterrar na Antártida

na

O maior avião de sempre a aterrarAntártida pousou no aeródromo de Troll na quarta-feira, relatou a BBC.A bordo do Boeing 787 seguiam 45 investigadores e 12 toneladas de equipamento de investigação do Instituto Polar Norueguês. De acordo com o instituto, este é o maior avião de passageiros que já pousou no continente.A companhia aérea norueguesa Norse congratulou-se com "o primeiro Boeing 787 a aterrar na Antártida", através de uma publicação na rede social Facebook."Estamos incrivelmente orgulhosos por fazer parte deste pedaço de história", notou.