Boi invade escola no Brasil e deixa 16 crianças feridas

Um visitante inesperado, um boi, invadiu uma escola municipal na cidade brasileira de Tatuí, no interior do estado de São Paulo, e provocou pânico e ferimentos em várias crianças.



Pelo menos 16 menores ficaram feridos, dois deles com mais gravidade havendo suspeita de fraturas.





As crianças não foram feridas pelo animal, mas sim ao caírem durante a 'louca' correria que se seguiu à invasão do boi. O incidente aconteceu na hora do recreio e, por isso, o pátio externo da escola Professor Alan Alves de Araújo estava repleto.De acordo com a imprensa brasileira, o boi entrou pelo portão principal da escola, que estava completamente aberto para permitir a saída de um automóvel.Sem conseguir entrar pela porta que dá acesso às salas de aula, o animal começou a correr à volta da escola e dessa forma chegou ao pátio onde as crianças brincavam, aproveitando o recreio.A situação só foi normalizada quando uma equipa do Centro de Zoonoses local chegou à escola. Os técnicos conseguiram dominar e sedar o animal, que foi retirado da escola sem problemas para alívio de crianças e de adultos.