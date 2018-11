Bolo de casamento de príncipe de Inglaterra vendido no eBay 32 anos depois

Fatia de doce foi leiloada depois de ser mantida na caixa.

Uma fatia do bolo de casamento do príncipe Andrew e Sarah Ferguson, duques de York, foi leiloada no site eBay, 32 anos depois da cerimónia.

Mais de três décadas depois de ser servido na cerimónia real, a venda do bolo de 1986 não alcançou valores altos como seria expectável, segundo avança o jornal The Mirror.

Contrariamente ao expectável, os admiradores dos duques de York não estiveram dispostos a pagar um valor elevado pela fatia que foi apenas leiloada por 11 pessoas e arrecadou um valor total de 36 dólares (cerca de 31 euros).

O bolo é descrito no site como estando em 'condição vintage' e com 'sinais de idade' na caixa original.

No dia da cerimónia, o bolo tinha cerca de dois metros e meio de altura e estava decorado com flores à volta das fileiras.