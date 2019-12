Bolo de haxixe servido por engano após funeral na Alemanha

Um bolo de haxixe foi servido, por engano, a treze pessoas na Alemanha. O caso aconteceu em agosto do ano passado na cidade de Wiethagen, após um funeral.



De acordo com o portal de notícias brasileiro G1, as treze pessoas, incluindo a viúva, tiveram de receber assistência hospitalar devido a náuseas e tonturas causadas pelo bolo.

Segundo as autoridades, depois da cerimónia fúnebre, as pessoas dirigiram-se a um estabelecimento para tomar um café e comer bolo, como manda a tradição do povo alemão. Momentos depois de comerem o bolo, as treze pessoas começara a ter tonturas e a sentirem-se nauseadas.

As autoridades foram acionadas e foi feita uma investigação policial. A mesma concluiu que a funcionária responsável pelo bolo tinha pedido à filha de 18 anos para cozinhar o preparado.



No entanto, acidentalmente, a mãe da jovem levou o bolo errado para a mesa onde se encontravam os familiares e amigos da pessoa que tinha morrido. Para a mesa seguiu o bolo de haxixe, que a filha da dona do estabelecimento tinha feito para uma outra ocasião. A jovem ficou sob investigação policial.



Apesar de o caso insólito ter acontecido há mais de um ano, só agora se tornou público através da comunicação social por respeito às pessoas que estavam de luto.