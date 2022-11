Bolor dentro de apartamento mata criança de dois anos

O menino foi transportado para o hospital e, apenas dois dias depois, o estado de saúde de Awaab agravou-se, acabando por morrer quatro dias antes do natal de 2020. Os exames pós-morte revelaram um grave inchaço nas vias respiratórias e na garganta, bem como a presença de fungos no sangue, segundo informação divulgada pelo jornal britânico Daily Mail.Segundo o patologista do Ministério Público, a exposição crónica ao fungo [bolor] é a explicação mais plausível, ou até mesmo a única explicação para a morte de Awaab.A criança vivia com os pais numa propriedade gerida pela Rochdale Boroughwide Housing. O pai da vítima, Faisal Abdullah, enviou vários e-mails com fotos que revelavam o estado da habitação à associação de habitação, antes de o filho morrer.