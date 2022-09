Bolsas europeias em alta ainda a recuperarem das perdas de terça-feira

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em alta, ainda a recuperarem das perdas registadas na terça-feira, depois da publicação da taxa de inflação de agosto nos EUA, que abrandou menos do que o esperado.

Às 8h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta, a subir 0,49% para 419,54 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,69%, 0,10% e 0,64%, enquanto as de Madrid e Milão valorizavam-se 0,55% e 0,68%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, às 08:45, com o principal índice, o PSI, a subir 0,25%, para 5.989,60 pontos.

Sem grandes referências, esta quinta-feira a atenção do mercado vai estar nos dados macroeconómicos dos EUA, onde vão ser divulgados os pedidos iniciais de desemprego semanais e as vendas a retalho.

O abrandamento inferior ao esperado pelos analistas da taxa de inflação de agosto dos Estados Unidos antecipa que a Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) continuará com a sua política agressiva e, segundo preveem alguns analistas, poderá mesmo subir em 100 pontos base os juros na próxima reunião de política monetária em finais de setembro.

A taxa de inflação homóloga nos EUA abrandou novamente em agosto, pelo segundo mês consecutivo, ao descer para 8,3%, menos duas décimas do que em julho, de acordo com dados publicados pelo Bureau of Labour Statistics (BLS).

Em relação ao mês anterior, os preços ao consumidor aumentaram uma décima de ponto percentual, depois de se terem mantido em julho, apesar da queda de 10,6% dos preços da gasolina.

No mercado das divisas, e após o dado da inflação nos EUA, o dólar voltou a subir face ao euro, que se cotava, esta quinta-feira, de novo abaixo da paridade.

Na quarta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em alta, com o Dow Jones a subir 0,10%, para 31.135,09 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 0,74% para 11.719,68 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em baixa, pela terceira sessão consecutiva e abaixo da paridade, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9963 dólares, contra 0,9997 na quarta-feira, depois de ter terminado em 06 de setembro 0,9909 dólares, um mínimo desde 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em novembro abriu com tendência descendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 93,75 dólares, contra 94,10 dólares na quarta-feira, depois de ter descido até ao mínimo de 88,00 dólares em 07 de setembro.