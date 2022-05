Bolsas europeias em baixa à espera das previsões de Bruxelas

As principais bolsas europeias negociavam esta segunda-feira em baixa, pendentes da Comissão Europeia, que hoje deverá atualizar as previsões económicas para a zona euro e a União Europeia.

Cerca das 08h50 em Lisboa, o EuroStoxx 600 descia 0,49% para 431,34 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt recuavam 0,38%, 0,72% e 0,64%, bem como as de Madrid e Milão, que se desvalorizavam 0,09% e 0,31%, respetivamente.

Depois de abrir em baixa, a Bolsa de Lisboa invertia a tendência, estando cerca das 08:50 o principal índice, o PSI, a subir 0,20% para 5.716,53 pontos.

Os mercados vão estar hoje pendentes da Comissão Europeia que apresenta as previsões macroeconómicas da primavera, as primeiras realizadas por Bruxelas depois do início da guerra na Ucrânia.

Analistas citados pela Efe referem que os investidores continuam preocupados face a um excessivo abrandamento do ciclo económico, numa altura em que sobem as tensões geopolíticas depois do pedido da Finlândia para aderir imediatamente à Nato.

A Rússia ameaçou a Finlândia com medidas de resposta técnico-militar depois daquele país ter decidido aderir à Nato, que na opinião de Moscovo põe em perigo a estabilidade e a segurança no norte da Europa.

Assim, mantêm-se as pressões inflacionistas num dia que o euro cai para cerca de 1,039 dólares e os juros das dívidas soberanas registam uma subida generalizada.

A bolsa de Nova Iorque terminou em alta na sexta-feira, com o Dow Jones a subir 1,47% para 32.196,66 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 04 de janeiro.

O Nasdaq fechou a valorizar-se 3,82% para 11.805,00 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro.

A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de câmbios de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,0407 dólares, contra 1,0412 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em julho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 109,95 dólares, contra 111,55 dólares na sexta-feira.