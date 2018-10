Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bolsonaro à frente também na segunda volta das presidenciais brasileiras

Nova sondagem dá vantagem de dois pontos ao candidato da extrema-direita.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:34

Líder incontestado das sondagens para a primeira volta das presidenciais brasileiras, no domingo, Jair Bolsonaro, surge agora, pela primeira vez, em vantagem também para a segunda volta, onde deverá enfrentar o candidato do PT, Fernando Haddad, com quem até agora estava em empate técnico.



De acordo com a mais recente sondagem Datafolha, Bolsonaro, que subiu 4 pontos e tem 32% das intenções de voto na primeira volta contra 21% de Haddad, deverá conquistar 44% na segunda ronda, dois pontos à frente do candidato do PT. Até aqui, estavam os dois empatados com 42%.



A sondagem confirmou ainda que os outros três principais candidatos muito dificilmente conseguirão chegar à segunda volta. Ciro Gomes mantém-se nos 11%, Geraldo Alckmin caiu de 10% para 9% e Marina Silva de 5% para 4%.



Com esta subida nas sondagens, os assessores e apoiantes de Bolsonaro começam a acreditar que ele pode mesmo ser eleito já na primeira volta, impulsionado pela crescente vaga contra o PT e Haddad, que entrou na disputa em substituição do ex-presidente Lula da Silva, condenado a 12 anos e um mês por corrupção e lavagem de dinheiro.



Entretanto, após nova avaliação, os médicos proibiram esta quarta-feira Bolsonaro de participar no último debate presidencial, agendado para esta noite na TV Globo, por não estar totalmente recuperado do atentado que sofreu num ato de campanha.