Bolsonaro acusa presidente do Parlamento, governador de São Paulo e juízes do Supremo Tribunal de conspiração

Sem apresentar os documentos a que se refere, ou qualquer outra prova, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, afirmou ter informações fidedignas de que está em andamento uma conspiração de outras autoridades para o tirarem do poder. A denúncia foi feita por Bolsonaro numa reunião no final desta quinta-feira com líderes de vários partidos representados no Congresso.

A deputados e senadores, o chefe de Estado afirmou ter recebido da ABIN, Agência Brasileira de Informações, a polícia secreta do Governo, um dossier detalhado sobre a suposta conspiração para o tirar do cargo. Os líderes da suposta ação contra ele seriam, nas palavras do próprio Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o governador do estado de São Paulo, João Doria, e alguns juízes do Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro tem uma verdadeira obsessão por essa versão de que estão a conspirar contra ele. Já avançou com suspeitas semelhantes quando, ainda durante a campanha presidencial, foi alvo de um ataque à facada perpetrado por um homem com problemas mentais.

Apesar de relatórios médicos e da investigação feita pela Polícia Federal terem atestado que Adélio Bispo, o autor da facada, preso até hoje num manicómio judicial, sofre de distúrbios mentais agudos e permanentes, Bolsonaro não aceita essa versão e atribui o ataque a uma conspiração de forças políticas para o impedir de chegar à presidência.



No passado mês de março avançou ter provas, que também não mostrou, de que as eleições em que se tornou presidente da República foram alvo de fraude, e dias depois disse ter igualmente provas de que os governadores que decretaram quarentena estão a mentir à população e a adulterar e exagerar os dados sobre o coronavírus para adotarem medidas restritivas que paralisem o país e atrapalhem o seu Governo, que tem em vista a candidatura às presidenciais de 2022, em que ele já se assumiu candidato à reeleição.

Um dos alvos dos ataques de Bolsonaro, Rodrigo Maia, várias vezes citado como inimigo do Governo por se recusar a aceitar tudo o que o executivo envia para o Congresso, afirmou que não vai entrar no jogo de Bolsonaro e responder às acusações, que considerou absurdas. Maia acrescentou que o que Bolsonaro está a fazer é usar um truque velho na política, inventando conspirações e tentando mudar o foco para desviar as atenções do maior e mais grave problema do país neste momento, o avanço da pandemia de coronavírus, no meio da qual o presidente trocou o ministro da Saúde por questões pessoais.