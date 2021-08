Bolsonaro acusado de “charlatanismo”

A comissão do Senado brasileiro que investiga erros, omissões e crimes do governo no combate à Covid-19 vai pedir ao Ministério Público para incriminar o presidente, Jair Bolsonaro, por “charlatanismo”, “curandeirismo” e “propaganda enganosa”, por incentivar a prescrição de medicamentos ineficazes para combater o coronavírus.





A informação foi confirmada pelo vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues, que acusou Bolsonaro de ter colocado em risco a saúde da população ao defender o uso de medicamentos como a cloroquina e a ivermectina, não recomendados pelos médicos para tratar a Covid-19. Para a comissão, esta atitude, somada ao boicote às vacinas e às medidas de prevenção adotadas pelos governos locais, contribuiu para o aumento de mortes pelo coronavírus, que já vitimou mais de 566 mil pessoas no Brasil.