Bolsonaro admite possibilidade de acabar com polémico horário de verão ainda este ano

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:38

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, avançou esta sexta-feira durante um encontro com jornalistas no Palácio do Planalto, sede da presidência da República, em Brasília, que pode acabar ainda este ano com o polémico horário de verão, tendo afirmado que está tudo praticamente certo nesse sentido, mas que o anúncio oficial da decisão só será feito mais adiante.

"A ideia nossa é que não tenha horário de verão este ano. Está tudo quase certo nesse sentido", afirmou Bolsonaro. Segundo o mesmo, já houve reuniões com o ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, e relatórios técnicos recomendam a medida.

O horário de verão, que durante vários meses por ano deixa nove estados do sul e do sudeste do Brasil uma hora na frente dos demais, irrita bastante os brasileiros há anos. Empresários de vários setores também já pediram diversas vezes o fim dessa mudança horária, que o ex-presidente Michel Temer chegou a pensar implementar, mas desistiu.

O horário de verão foi criado para evitar o pico de consumo de energia ao mesmo tempo em todo o país no final da tarde, quando todas as pessoas deixavam o emprego ao mesmo tempo e ligavam as luzes, ar condicionado e outros equipamentos no mesmo horário nas suas casas. Outra preocupação após um grande apagão ocorrido nos anos 90 era o excesso de consumo também do meio para o final da tarde em escritórios e fábricas de todo o Brasil.

Atualmente, porém, com a mudança de hábitos e com muitas empresas diversificando os horários dos seus profissionais, o horário de verão já não faz tanto sentido e a economia que se consegue foi drásticamente reduzida. A medida, se for implementada, vai no mesmo sentido da decisão tomada recentemente pela União Europeia de também acabar com o horário dentro de três anos.