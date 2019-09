Bolsonaro afastado das funções mais quatro dias por ordem médica

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tinha prometido nas redes sociais retomar a presidência esta sexta-feira, depois de domingo ter passado por uma nova cirurgia ao abdómen, vai ficar mais quatro dias afastado do cargo. A informação foi avançada no final da tarde desta quinta-feira pelo porta-voz presidencial, o general Octávio Rego Barros.

Segundo Barros, a decisão de manter Bolsonaro mais quatro dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, foi tomada pelos médicos depois de uma nova avaliação do quadro de saúde do presidente. Ainda de acordo com o general, Bolsonaro não piorou, no entanto esta medida serve para consolidar a recuperação do chefe de Estado antes de ele voltar para Brasília e retomar a rotina.

Inicialmente, o próprio Jair Bolsonaro tinha previsto viajar para Brasília esta sexta-feira e ficar em repouso mais alguns dias no Palácio da Alvorada, a residência oficial, mas já a exercer funções no cargo que passou por apenas cinco dias, até esta quinta-feira, ao vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Mas esta quarta-feira, uma inesperada distensão abdominal e o bloqueio parcial do intestino forçaram os médicos a suspender a dieta líquida que o presidente já recebia, voltando a alimentá-lo através de uma veia.

Bolsonaro também teve de passar a usar uma sonda nasogástrica, para o ajudar a reduzir o grande fluxo de gases acumulada no estômago e no intestino. Por causa disso, o presidente também ficou impossibilitado de falar.

Com a nova decisão dos médicos, Jair Bolsonaro vai continuar afastado do cargo até final da próxima segunda-feira. Avaliações diárias do quadro de saúde vão determinar se o governante ficará até segunda-feira no hospital ou se poderá voltar para Brasília antes, com a condição de se manter em repouso.

A cirurgia a que Jair Bolsonaro se submeteu no passado domingo foi a quarta desde o esfaqueamento que sofreu em 6 de setembro de 2018 durante um ato da campanha para as presidenciais na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.O agressor, Adélio Bispo, um pastor evangélico radical ligado à extrema-esquerda e que o golpeou na região abdominal com uma faca de grandes dimensões, foi considerado inimputável pela justiça por sofrer de problemas mentais e está internado sem prazo definido num manicómio judiciário.