Bolsonaro alarga veto para uso de máscaras no país

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, vetou hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras em prisões durante a pandemia do novo coronavírus, segundo informações divulgadas no Diário Oficial da União.

A decisão do chefe de Estado brasileiro incluiu também o fim da obrigatoriedade de se colocar uma sinalização sobre o uso de máscaras em estabelecimentos que atendem o público.

Bolsonaro já havia vetado a obrigatoriedade do uso de máscaras em órgãos públicos, lojas, indústrias, templos religiosos e locais fechados em que haja concentrações de pessoas quando sancionou parte da lei sobre o uso das máscaras aprovada no Congresso do país em junho.