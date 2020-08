Bolsonaro ameaça dar “porrada” a jornalista brasileiro

"A minha vontade é encher tua boca com uma porrada!". A ameaça do presidente do Brasil a um repórter do diário O Globo não poderia ser mais contundente.

Jair Bolsonaro visitava, no domingo, a catedral de Brasília quando foi abordado pelos jornalistas. Em causa está a alegada participação da mulher do presidente brasileiro num esquema de pagamentos ilícitos.

As dúvidas sobre os depósitos de cheques na conta de Michelle Bolsonaro levantam suspeitas na vida política do país desde 2018. Jair Bolsonaro ameaçou-o de imediato de agressão com um contundente "A minha vontade é encher tua boca com uma porrada! Seu safado!".

No mesmo dia, O Globo emitiu um comunicado em que "repudia a agressão do presidente Jair Bolsonaro a um repórter do jornal, que apenas exercia sua função, de forma totalmente profissional".

O diário brasileiro acrescenta ainda que "tal intimidação mostra que Jair Bolsonaro desconsidera o dever de qualquer servidor público, não importa o cargo, de prestar contas à população".

"Presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa Michelle, recebeu 89 mil reais (cerca de 13,4 mil euros) de Fabrício Queiroz?", é a questão que vários jornalistas do Brasil estão a colocar no Twitter, em solidariedade com o camarada ameaçado.

Fabrício Queiroz é amigo do líder brasileiro há décadas e foi assessor de Flávio Bolsonaro. Quer ele, quer o filho do presidente são suspeitos de pertencerem a um suposto esquema de desvio e lavagem de dinheiro.



Políticos de vários quadrantes políticos já repudiaram a afirmação de Jair Bolsonaro, e figuras públicas como a atriz Bruna Marquezine ou a cantora Anitta têm difundido a questão nas redes sociais.