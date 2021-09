"Só Deus me tira de lá": Bolsonaro ameaça não abandonar Planalto se perder eleições

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, discursou esta terça-feira para os seus apoiantes que estiveram todo o dia concentrados na Avenida Paulista, em São Paulo.



Aproveitando a ocasião, o presidente brasileiro afirmou que não vai sair do Planalto se perder as próximas eleições. Utilizando um tom ameaçador, Bolsonaro deixou no ar a possibilidade de não aceitar bem os resultados eleitorais de 2022.





izer aos canalhas" que nunca será preso.

Se perder, o presidente afirma que "só Deus" o tira do Planalto e que se não vencer sairá de lá "preso ou morto". O chefe de Estado do Brasil rematou ainda afirmando que é preciso "d

Recorde-se que, esta terça-feira as ruas de São Paulo encheram-se de manifestações a favor, mas também contra Bolsonaro. Ainda assim, o presidente permaneceu pouco tempo naquela região do Brasil.



Quando terminou o seu discurso, pelas 20h15 desta terça-feira, Bolsonaro apanhou um helicóptero que o leva de regresso a Brasília.