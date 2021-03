Bolsonaro anuncia comité nacional para combater pandemia no Brasil

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou esta quarta-feira a criação de um comité nacional de combate à pandemia, quando o país ultrapassou a marca de 3.000 mortes diárias e está perto dos 300 mil óbitos por covid-19.

Pressionado por aliados, o chefe de Estado convocou para esta quarta-feira uma reunião com ministros, os presidentes das duas casas do Congresso, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e governadores aliados para discutir medidas de combate à doença, que culminou no anúncio do comité.

"A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, que será criado uma coordenação junto aos governadores com o senhor presidente do Senado Federal", disse Bolsonaro, numa breve declaração ao lado dos outros participantes na reunião.