Presidente brasileiro Jair Bolsonaro "anuncia" que a Covid-19 acaba até dezembro

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, negacionista feroz da gravidade do Coronavírus, que já matou mais de 261 mil pessoas no Brasil, "anunciou" esta sexta-feira que a pandemia no país acaba em Dezembro deste ano. Sem apresentar qualquer fundamentação científica ou dado, Bolsonaro afirmou que "com certeza" no final do ano o Brasil não terá mais casos de Covid-19.

"Eu já falei, até final do ano não tem mais esse negócio de vírus, não. Até final do ano acabou esse vírus, já. Com toda a certeza", afirmou Bolsonaro a um grupo de simpatizantes aglomerado junto à residência oficial em Brasília, como todos os dias.

O chefe de Estado, que no início da pandemia negava até a existência do Coronavírus e meses depois acusou a China, maior parceiro comercial do país, de ter disseminado a doença pelo mundo de propósito movida por interesses económicos e políticos, voltou a criticar as medidas restritivas adotadas por governadores de estado e autarcas para tentarem conter o avanço descontrolado da Covid-19. Bolsonaro disse que, se depender dele, tudo vai reabrir em breve no Brasil, pois pessoas morrem todos os dias, pelas mais diversas causas, e o que é preciso agora é salvar a economia.

Não é a primeira vez que o governante brasileiro ignora a gravidade da pandemia, que neste momento no Brasil atravessa o seu pior momento de sempre, registando mais de mil mortes diárias há 45 dias consecutivos, e anuncia que a tragédia está no fim. Em 12 de Abril do ano passado, Bolsonaro já tinha vaticinado que a pandemia nessa altura já estava "no finalzinho" e que, por isso, o país já podia retomar a normalidade, sem quarentenas ou outras restrições.