Bolsonaro já anunciou o nome do novo ministro da Saúde no Brasil

O médico oncologista e empresário do ramo da Saúde Nelson Luiz Sperle Teich, do Rio de Janeiro, foi confirmado no final desta quinta-feira novo ministro da Saúde do Brasil. O agora ex-ministro, o também médico Luiz Henrique Mandetta, foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro após semanas de 'bate boca' entre ambos por discordâncias no formato do combate ao Coronavírus, que no Brasil matou até esta quinta 1924 pessoas e infetou mais de 30 mil.

Nelson Teich é eleitor e apoiante assumido de Bolsonaro desde os tempos da campanha presidencial, em 2018, quando assessorou o então candidato à presidência em assuntos de Saúde. Após a eleição de Bolsonaro, Teich foi dado como certo no comando da pasta, mas o então deputado Luiz Henrique Mandetta, que Bolsonaro, também deputado, conhecia há anos, acabou por ficar com a vaga.

Teich tem defendido em artigos recentes na imprensa o isolamento social como forma mais eficaz de tentar reduzir o ritmo de propagação do Coronavírus. Mas nesses artigos ele também tem avaliado que talvez o rigor das medidas orientadas por Mandetta seja exagerado em algumas situações, o que pode significar que poderá fazer a vontade de Bolsonaro de flexibilizar as quarentenas adotadas em muitos estados brasileiros e orientar o regresso, mesmo que parcial, ao trabalho e a reabertura de escolas, comércio e empresas.

No seu primeiro discurso, logo após ter sido confirmado no cargo por Bolsonaro, Nelson Teich já deu um sinal dessa possível flexibilização. Ao contrário de Mandetta, que sempre deixou claro que a sua principal prioridade, na verdade a única num momento em que o Coronavírus alastra, era salvar vidas, Teich afirmou que saúde e economia não são antagónicas e que não se pode dissociar uma da outra.

De qualquer forma, o novo ministro da Saúde, que assume o cargo com a suspeição de um país inteiro de que foi nomeado para fazer as vontades de Bolsonaro, um dos poucos chefes de Estado que nega a gravidade do Coronavírus, teve o cuidado de garantir nesse seu primeiro discurso que nenhuma medida radical será tomada num primeiro momento. Ele deu a entender que a flexibilização do distanciamento social pode e deve ocorrer, mas que, primeiro, há de se consolidar o combate à pandemia.