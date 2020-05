Bolsonaro assume que 'talvez tenha apanhado' coronavírus sem perceber

Pressionado pela justiça federal, que determinou que ele mostre os dois testes de Coronavírus que fez e que garantiu terem dado negativo, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, deu a entender que, afinal, talvez já tenha sido infetado. Em entrevista a uma rádio do sul do Brasil, região onde esteve esta quinta-feira em viagem oficial e cumprimentou despreocupadamente autoridades e simpatizantes sem qualquer proteção e sem respeitar as orientações de distanciamento social, Bolsonaro deu a entender que pode ter mentido ou, ao menos, que apanhou Coronavírus sem perceber.

"Eu talvez já tenha pegado esse vírus no passado, talvez, talvez, e nem senti."-Declarou Bolsonaro à Rádio Guaíba, de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Em Março, quando começaram as suspeitas de que ele poderia ter sido infetado, Bolsonaro já tinha dito que talvez tivesse sido, sim, "no passado", e num discurso na televisão chegou a afirmar que, pelo seu "histórico de atleta", se fosse infetado não desenvolveria a doença.

A questão de se o presidente brasileiro está ou em algum momento foi contaminado pelo Coronavírus transformou-se numa questão judicial, e uma juíza federal deu prazo até este sábado para Bolsonaro divulgar os dois testes que diz ter feito e que em ambos os casos afirmou terem dado resultado negativo. A juíza do caso, Ana Lúcia Petri Betto, da justiça federal de São Paulo, já tinha dado prazo até quarta-feira passada para o presidente divulgar os seus testes, mas no último minuto do prazo os advogados do governante, ao invés do resultado dos exames, enviaram um relatório do médico da presidência informando que eles tinham dado negativo, o que a magistrada considerou insuficiente.

As dúvidas sobre se Bolsonaro foi ou não infetado pelo Coronavírus ganharam força depois da viagem que ele e uma vasta comitiva fizeram aos EUA. No regresso, quase todos os 25 acompanhantes do presidente brasileiro acusaram positivo para Coronavírus, mas ele garantiu que o seu teste deu negativo, tal como um segundo que fez alguns dias depois.

Se as suspeitas de que Bolsonaro realmente foi infetado com o vírus, mesmo que de forma leve, se confirmarem, o presidente ficará em maus lençõis. Além de ser acusado de ter mentido ao país, ele pode ser acusado de propagação deliberada da doença, pois inúmeras vezes violou as regras de confinamento e andou pelas ruas de Brasília, cumprimentando e abraçando simpatizantes, e chegou a participar em manifestações com grande concentração de pessoas.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24