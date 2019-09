Bolsonaro ataca Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, fez esta quarta-feira duros ataques à Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet, e ao pai dela, um militar torturado e morto durante a ditadura comandada pelo general Augusto Pinochet.



Bolsonaro fez os ataques depois de Bachelet ter afirmado em Genebra, na Suiça, que a Democracia no Brasil encolheu e ter denunciado o exagerado número de mortes provocadas pela polícia brasileira e os ataques a defensores dos Direitos Humanos e do Ambiente.

"Michelle Bachelet, comissária de Direitos Humanos da ONU, seguindo a linha do Macron [presidente da França, que Bolsonaro também tem atacado] de se intrometer nos assuntos internos e na soberania brasileira, investe contra o Brasil na agenda de Direitos Humanos de bandidos, atacando os nossos valorosos policiais civis e militares", escreveu o presidente brasileiro numa publicação feita no Facebook na manhã desta quarta-feira.



Repetindo o que já fez com outras pessoas que o criticaram e a cujos familiares fez críticas pessoais e políticas, Bolsonaro atacou o pai de Michelle Bachelet, o brigadeiro do ar Alberto Bachelet Martínez, preso após a deposição em 1973 do presidente socialista chileno Salvador Allende e que morreu de ataque cardíaco na prisão durante uma sessão de tortura em 1974.

Para o presidente brasileiro, o pai de Bachelet era "um comunista" e a filha segue-lhe os passos. O brasileiro enalteceu ainda o golpe militar de extrema-direita comandado por Pinochet que, segundo ele, evitou que o Chile se transformasse numa outra Cuba.

"Bachelet diz ainda que o Brasil perde espaço democrático, mas esquece-se de que o seu país só não é uma Cuba graças aos que tiveram a coragem de dar um 'basta' à esquerda em 1973, entre esses comunistas o seu pai brigadeiro", continuou Bolsonaro na publicação feita na rede social.





À saída do Palácio da Alvorada, a residência presidencial em Brasília, Jair Bolsonaro voltou a atacar Michel Bachelet, afirmando que ela só ocupa o cargo na ONU porque não tem mais nada para fazer.

"Ela perdeu a guerra [com o Brasil] na agenda ambiental, como o Macron, que quis a nossa soberania aqui. Ela, agora, está na agenda dos Direitos Humanos. Está a acusar-me de que não estar a punir os agentes que estão a matar muita gente no Brasil. Ela está a defender os Direitos Humanos dos vagabundos", disse Bolsonaro à saída do palácio, acrescentando que "parece haver gente que quando não tem o que fazer, como a senhora Michelle Bachelet, vai lá para a cadeira dos Direitos Humanos da ONU".