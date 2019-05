Bolsonaro ataca Supremo por criminalizar homofobia e quer juízes evangélicos

Três dias depois de ter firmado um polémico pacto nacional de governação com o Congresso e o presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, juiz Dias Toffoli, o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, voltou a atacar aquele tribunal por estar prestes a transformar a homofobia num crime semelhante ao racismo. Bolsonaro fez as declarações em Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás, onde foi prestigiar o Congresso Nacional das Assembleias de Deus, um dos grupos evangélicos que apoiaram a sua eleição a presidente.

"O Supremo Tribunal Federal agora está a discutir se a homofobia pode ser tipificada como racismo. Desculpem, senhores juízes do Supremo Tribunal Federal, a quem eu respeito, e jamais atacaria outro poder, mas, ao que me parece, estão a legislar.", afirmou Bolsonaro, dando a entender que, na opinião dele, o tribunal máximo do país não tem competência ou atribuição para decidir sobre a matéria.





A maioria dos juízes do Supremo Tribunal já votou a fim de criminalizar a homofobia, rejeição ou intolerância a homossexuais, mas o julgamento ainda não terminou porque faltam votar alguns magistrados, o que deve acontecer na próxima semana.

Chamado muitas vezes de homofóbico, o que sempre nega, Bolsonaro tem mostrado muita irritação para com o assunto. Recentemente tomou medidas que dificultam o turismo gay no Brasil, declarando que o país não precisa nem quer o dinheiro desse tipo de turistas.



Esta sexta, ainda na convenção evangélica, Bolsonaro defendeu que o Supremo Tribunal devia passar a ter juizes evangélicos, que, na sua opinião, poderiam impedir a aprovação de leis como a que agora pretende defender os direitos dos homossexuais.

"O Estado é laico, mas eu sou cristão. Com todo o respeito ao Supremo Tribunal Federal, existe algum, entre os 11 juizes, evangélico, cristão assumido? Não me venha a imprensa dizer que estou a querer misturar justiça com religião. Mas será que não está na hora de termos um juiz do Supremo Tribunal evangélico?", questionou Bolsonaro, que sempre foi católico e há uns anos atrás, ao conhecer a atual mulher, Michelle Bolsonaro, evangélica fervorosa, aceitou ser baptizado em Israel por um líder evangélico brasileiro que foi com eles àquele país.