Bolsonaro avança e lidera sondagens no Brasil

Partido Social Liberal confirma apoio ao deputado de extrema-direita para as eleições de outubro.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 08:31

PORMENORES

Sem aliados

Bolsonaro e o Partido Social Liberal lançaram-se na corrida presidencial sem o apoio de qualquer outro partido, pois o radicalismo do candidato assusta até outros nomes da direita, e até agora nenhuma formação política quis formar uma aliança eleitoral com eles.



Algoz de Dilma convidada

A jurista Janaína Paschoal, co-autora do processo que em 2016 levou à destituição da então presidente brasileira Dilma Rousseff pelo Congresso, foi convidada para ser vice-presidente na lista de Bolsonaro, mas pediu tempo para pensar.

O Partido Social Liberal (PSL) do Brasil, pequeno partido evangélico, ratificou no domingo o nome do deputado federal de extrema-direita Jair Bolsonaro como seu candidato às presidenciais de outubro. Sem a presença na disputa do ex-presidente Lula da Silva, preso por corrupção, Bolsonaro lidera todas as sondagens.Apesar da pouca representatividade do PSL, no qual se filiou apenas em janeiro, o capitão do Exército na reserva surge nas sondagens presidenciais com intenções de voto que variam entre 17% e 19%. Os dois candidatos mais próximos são Marina Silva, que tem entre 11% e 13%, e Ciro Gomes, que varia entre 9% e 11%.No discurso de aceitação da candidatura, Bolsonaro reafirmou algumas das suas propostas mais polémicas, nomeadamente a privatização maciça de empresas públicas, a desregulamentação da economia e um forte aumento da presença das forças de segurança nas ruas para combater a criminalidade. Outras propostas polémicas, que já lhe valeram a alcunha de 'Trump brasileiro', são a saída do Brasil do Acordo do Clima de Paris e a retirada de poder aos organismos que combatem crimes ambientais e laborais, que, segundo diz, "impedem o desenvolvimento do país".Nascido em Campinas, no interior do estado de São Paulo, mas eleito pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, de 63 anos, vai no seu nono partido e no sétimo mandato consecutivo como deputado. Sempre foi famoso pelas frases bombásticas, mas até há pouco era visto meramente como uma figura folclórica na política brasileira. Os sucessivos escândalos de corrupção, as repetidas crises económicas, o aumento do desemprego e a brutal expansão do crime organizado tornaram-no, no entanto, na última esperança de milhões de brasileiros, apesar do seu radicalismo - ou talvez por causa dele.