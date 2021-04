Bolsonaro barrado em tenda por não usar máscara

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, foi no sábado impedido de entrar numa tenda de venda de frango assado por não estar a usar máscara de proteção contra o coronavírus. O incidente, altamente constrangedor para o presidente, ocorreu no mesmo dia em que o Brasil ultrapassou a trágica marca das 350 mil mortes por Covid-19 .









A inusitada cena aconteceu numa feira de rua na periferia de Brasília, onde o presidente foi passear, sem usar máscara e promovendo grande aglomeração de pessoas. Ao chegar à tenda que vendia frango assado, Bolsonaro parou e, ainda no lado de fora, pediu um pedaço. Incomodado com o sol forte, o governante, rodeado por uma multidão, decidiu entrar, para ficar protegido pela tenda, mas foi parado pela vendedora. “Posso entrar aí, posso entrar?”, indagou Bolsonaro, mas a vendedora, absolutamente indiferente ao facto de o cliente ser o chefe de Estado, respondeu: “Pode não. Porque se a fiscalização pega...”, afirmou, referindo-se ao facto de Bolsonaro, contrariando lei vigente em Brasília, estar sem máscara.

O Brasil chegou no sábado às 351 469 mortes por Covid-19, numa altura em que a pandemia continua descontrolada na maior parte do país, com taxas médias de ocupação de camas de Cuidados Intensivos acima dos 90% em 22 dos 27 estados.