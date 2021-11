Bolsonaro cancela condecoração dada a médico ao saber que ele é contra a Cloroquina no tratamento da Covid-19

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, numa nova decisão surpreendente e bizarra, cancelou esta sexta-feira a condecoração dada na quinta-feira, ao médico Marcus Vinicius de Lacerda, infetologista que publicou um estudo mostrando a ineficácia da Cloroquina no tratamento da Covid-19.



Bolsonaro, que não é médico, defende convictamente o uso de Cloroquina no tratamento de pessoas infetadas pelo Coronavírus, e em setembro, ao discursar na ONU, chegou a criticar as grandes nações do mundo por se recusarem a usar a substância que, segundo ele, erradicaria a Covid-19 do planeta.





A homenagem a Marcus Vinicius com a concessão do grau de comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, que homenageia pessoas que se destacaram nas áreas da ciência e tecnologia, foi publicada quinta-feira no Diário Oficial do governo brasileiro, e estava assinada por Jair Bolsonaro. Após a divulgação dessa homenagem, em meio a outros condecorados, a imprensa destacou o caso do infetologista, por este ser contra o uso da Cloroquina, o que, numa análise inicial, parecia indicar que o negacionista Jair Bolsonaro finalmente se tinha rendido à ciência.

Mas não rendeu. Após saber pela imprensa que o especialista era autor de um estudo sério que o desmentia, Bolsonaro fez publicar esta sexta-feira uma edição extra do Diário Oficial só para cancelar a condecoração dada um dia antes a Marcus Vinicius, cujo nome deve ter sido incluido na lista dos homenageados por algum assessor após consulta a alguma entidade médica ou científica.

A anulação da condecoração ao especialista é a segunda bizarrice envolvendo a concessão da comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico feita por Bolsonaro na quinta. O presidente, que se queixa de nunca o reconhecerem pelo trabalho que faz pelo Brasil, resolveu autoreconhecer-se ele mesmo e aproveitou a portaria de concessão da homenagem a várias pessoas para se homenagear a si próprio, nomeando-se surpreendentemente Grão-Mestre da Ordem, não obstante jamais ter tido qualquer atuação na área científica, muito longe disso.