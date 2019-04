Bolsonaro cancela visita a comunidade brasileira em Israel por "razões de segurança"

Decisão deixou vários brasileiros e israelitas de Raanana descontentes.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 14:34

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que está desde domingo em visita oficial a Israel, cancelou inesperadamente um encontro que faria na manhã desta quarta-feira à comunidade brasileira radicada na cidade israelita de Raanana, a 20 km da capital do país, Telavive.



O cancelamento frustou brasileiros e israelitas de Raanana, que esperavam com ansiedade a visita do governante e já tinham preparado uma grande festa.

O motivo do súbito cancelamento também chocou os brasileiros de Raanana. Segundo a Folha de S. Paulo, Bolsonaro não vai encontrar-se com a comunidade do seu país por alegadas razões de segurança, por temer eventuais protestos ou até ameaças à sua integridade.



Ainda de acordo com as informações avançadas sob sigilo pela fonte citada pela "Folha de S. Paulo", os serviços secretos de Israel não tiveram tempo para analisar um a um o passado de todos os brasileiros que estariam perto de Bolsonaro no encontro, e, por isso, não podem garantir que entre eles não esteja algum contrário às ideias extremistas do novo presidente do Brasil.



Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral foi alvo de um ataque que lhe provocou graves ferimentos na região abdominal, tem evitado comparecer a eventos onde haja a possibilidade de qualquer hostilidade, mesmo que meramente um protesto pacífico.

Na semana passada, em São Paulo, Bolsonaro cancelou sem aviso, e em cima da hora, uma visita que faria à conceituada Universidade Presbiteriana Mackenzie, ao saber que alguns alunos, apesar de serem apenas meia dúzia, preparavam um protesto pacífico contra ele com faixas e cartazes improvisados.



Ao invés de ir à universidade, Bolsonaro fez professores e pesquisadores daquela academia irem para o quartel onde fica a sede do Comando Militar do Sudeste, onde os recebeu.