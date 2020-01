Bolsonaro cede a pressão dos filhos e volta a contratar ministro que despediu

A influência que os polémicos filhos de Jair Bolsonaro têm evidenciado sobre ele e tantas crises provocou no governo, ficou ainda mais patente nas últimas horas no rocambolesco episódio da recontratação para o executivo brasileiro esta quarta-feira do ex-ministro interino da Casa Civil, Vicente Santini, demitido apenas um dia antes.



Demitido ao amanhecer de terça-feira pelo próprio Bolsonaro, que considerou "imoral" e "inaceitável" a requisição por Santini de um avião da Força Aérea Brasileira para viajar sozinho à Índia, o ex-ministro interino foi recontratado na noite desta quarta-feira para outro cargo no governo a pedido de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, filhos do presidente, de quem o demitido recontratado é amigo.

A nova nomeação de Vicente Santini, ironicamente, foi publicada na mesma edição especial do diário do governo onde constava igualmente a sua exoneração.



Assessores presidenciais fizeram ver ao presidente brasileiro que esse recuo cairia muito mal junto à opinião pública, até porque a demissão de Santini tinha sido interpretada positivamente como um acto de moralização do uso do dinheiro público, mas Jair Bolsonaro, como repetidamente faz e tem gerado muitas críticas, não resistiu à pressão familiar e acatou o pedido dos filhos.

Com isso, Vicente Santini, que antes era secretário de Estado da Casa Civil e, nessa condição, actuava como ministro interino da pasta durante as férias do titular, Onyx Lorenzoni, passou a ser assessor especial da Assesoria Especial de Relações Externas da Casa Civil, cargo arranjado às pressas para permitir a sua recontratação.



O novo cargo pode não ter o mesmo destaque do anterior, mas parece ter sido escolhido de forma a que Santini não perdesse dinheiro, pois, se como secretário de Estado ele ganhava 3.766 euros, na nova função receberá apenas 83 euros a menos.

Na terça-feira, ao desembarcar em Brasília depois de uma viagem de vários dias à Índia, Jair Bolsonaro fez questão de informar os jornalistas que tinha demitido Santini por considerar uma imoralidade que o ministro interino da Casa Civil, que representara o Brasil no Forum Económico Mundial, em Davos, tivesse requisitado um avião militar para o levar da Suiça para a Índia, onde se juntou à comitiva presidencial brasileira que visitou aquele país do Oriente, em vez de viajar num voo comercial, como fizeram outros ministros.E Bolsonaro chegou a avançar que ia fazer uma devassa no comportamento dos ministros para impedir que mais dinheiro público fosse gasto de forma inaceitável, mas a promessa de moralização foi por água abaixo depois de os filhos intercederem em favor do amigo.