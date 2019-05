Bolsonaro chama "idiotas" a alunos e professores que protestam contra cortes na educação

O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chamou esta quarta-feira de "idiotas úteis" milhares de estudantes, professores e funcionários de universidades que protestaram em várias cidades do Brasil contra os cortes de verbas da Educação determinados pelo governo. Bolsonaro fez a declaração ofensiva ao chegar ao hotel onde vai ficar hospedado em Dallas, no estado norte-americano do Texas, onde foi receber um prémio.

"A maioria ali (nos protestos que se espalharam por todo o Brasil) é militante. Se você perguntar a fórmula da água não sabem, não sabem nada. São uns idiotas úteis que estão a ser usados como massa de manobra por uma minoria espertalhona que compõem o núcleo das universidades federais no Brasil", disparou o governante ao ser indagado por jornalistas sobre os protestos contra a redução de verbas para a Educação.

O corte de verbas para as universidades e institutos federais brasileiros foi anunciado pelo novo ministro da Educação, o economista Abrahan Weintraub, e será de 30% a 50%, dependendo da instituição. Weintraub afirmou que tinha determinado o corte porque, na opinião dele, as universidades públicas pareciam ter dinheiro a mais, pois estavam a gastar com "balbúrdia", referindo-se a eventos culturais e palestras e seminários para os quais foram convidados entidades e movimentos de vários quadrantes políticos, nomeadamente de esquerda.

Muitos reitores já avisaram o governo que os cortes profundos nos orçamentos podem fazer com que várias universidades sejam obrigadas a fechar antes do final do ano lectivo. Além desses cortes, Weintraub e Bolsonaro também determinaram a redução do número de cursos como Filosofia e Sociologia, sob a alegação de que só servem para satisfazer intelectuais de esquerda e que não têm qualquer função prática na vida dos brasileiros que querem realmente trabalhar.

Bolsonaro foi aos EUA receber o prémio de Personalidade do Ano, que lhe foi atribuído pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. O prémio deveria ser entregue no Museu de História Natural, em Nova Iorque, como acontece há décadas, mas o museu recusou receber o brasileiro, o mesmo tendo feito um hotel para onde a organização tentou transferir o evento, e o autarca novaiorquino, Bill de Blásio, também veio a público dizer que o presidente brasileiro não era bem vindo à cidade, classificando Bolsonaro como "um ser humano perigoso para o mundo" pelas suas idéias radicais contra o ambiente e as minorias.