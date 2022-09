Bolsonaro chama para si Deus na "luta do bem contra o mal" em dia de bicentenário

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, chamou esta quarta-feira para si a vontade de Deus numa luta "do bem contra o mal" pela liberdade, no dia em que o país celebra os 200 anos da sua existência.

Depois do desfile cívico-militar pelas comemorações do bicentenário da independência, em Brasília, Bolsonaro cruzou a Esplanada dos Ministérios, juntamente com a sua mulher, Michelle, e dirigiu-se a um trio elétrico, um palco improvisado, para discursar aos milhares de apoiantes que o esperavam.

Desde que Bolsonaro tomou posse, um dia que outrora pertencia a todos os brasileiros, tornou-se num feriado para demonstração de força política da direita conservadora, assim como a bandeira brasileira e a camisola 'canarinha' da seleção, que se tornaram símbolos do 'bolsonarismo' e, hoje, não foi exceção.