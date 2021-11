Bolsonaro com filiação ao Partido Liberal adiada

O Partido Liberal (PL) anunciou este domingo que a filiação do presidente Jair Bolsonaro, prevista para dia 22, será adiada. O motivo terá sido a exigência do presidente de que os deputados e líderes do PL em estados e cidades apoiem os candidatos por ele indicados para ocupar cargos locais.





A decisão de adiar a entrada de Bolsonaro no partido aconteceu após intensa troca de mensagens entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, presidente do PL. Apesar das exigências, Valdemar autorizou as direções regionais do partido a fazerem as suas próprias alianças, que muitas vezes são diferentes das alianças a nível nacional. Bolsonaro está sem partido desde novembro de 2019, quando deixou o Partido Social Liberal, e pode continuar assim se mantiver as exigências. Nos últimos anos, essa atitude pôs em causa a sua entrada no Partido Republicano, no Partido Progressista e no Partido Patriotas.