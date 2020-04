Bolsonaro começa a receber candidatos para substituir ministro da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro iniciou esta quinta-feira uma série de reuniões com candidatos a substituirem o atual ministro brasileiro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que caiu em desgraça por não aceitar a ordem do governante para pôr fim à orientação de isolamento social como forma de travar o avanço do Coronavírus no Brasil. Mandetta afirmou que a troca de comando no Ministério da Saúde deve acontecer ainda esta quinta-feira ou amanhã, sexta.

O primeiro a ser recebido por Bolsonaro foi o oncologista do Rio de Janeiro Nelson Teich, seu eleitor assumido e que o assessorou na área da Saúde durante a campanha presidencial de 2018. Teich chegou a ser dado certo no comando da pasta da Saúde durante o periodo de transição para o atual governo, mas acabou por ser preterido em favor de Mandetta, que tinha sido colega de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados.

Outro nome aventado nos corredores palacianos de Brasília é o da médica Ludhmila Hajjar, directora do Departamento de Tecnologia e Inovação da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela foi indicada pelo também médico António Luiz Macedo, chefe da equipa que tem tratado Bolsonaro desde que este sofreu ferimentos graves no abdomen num ataque com faca durante a campanha eleitoral, em Setembro de 2018.

Cláudio Lottemberg, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Israelita Albert Einstein, é outro nome considerado "ministeriável". Foi no Hospital Albert Einstein que Bolsonaro se internou depois do ataque à faca sofrido em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais, mas Lottemberg é muito próximo ao governador de São Paulo, João Doria, adversário do presidente, o que pode dificultar um eventual acerto.



Na lista de candidatos a novo ministro da Saúde há diversos outros nomes, incluindo o de políticos que não têm nada a ver com a área, mas tudo pode acontecer. Bolsonaro é conhecido pela sua imprevisibilidade e rompantes, e já em várias ocasiões sondou publicamente pessoas para cargos que depois acabaram por ser ocupados por um terceiro, que o presidente de repente tirou da manga.

Uma coisa é certa, o novo titular da Saúde, seja médico ou não, só vai para o cargo se se comprometer a cumprir o desejo obcessivo de Bolsonaro em acabar com as quarentenas adoptadas contra o Coronavírus por estados e cidades em todo o Brasil e que o presidente alega serem medidas eleitorais tomadas meramente para paralisarem a economia e destruir o seu governo. Teich, Ludhmila e Lottemberg têm-se manifestado favoráveis a medidas de isolamento social como forma de tentar diminuir o ritmo do avanço do Coronavírus, que até esta quarta-feira infetou mais de 28 mil brasileiros e matou 1736, mas todos avaliam exageradas as restrições orientadas por Mandetta e defendem a sua flexibilização.

O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal e a quase unanimidade da sociedade civil consideram um erro grave e muito perigoso a troca do ministro da Saúde num momento em que a Covid-19 está a infetar e matar um número a cada dia maior de brasileiros, mas Bolsonaro está inflexível. Negando a gravidade da pandemia mundial, que considera umas vezes invenção da imprensa e outras apenas uma "gripezinha" e firmemente contrário a medidas de isolamento, Bolsonaro quer na pasta da Saúde uma pessoa que, mesmo com o avanço da doença no país, oriente a volta ao trabalho e, acima de tudo, que cumpra as suas ordens, pois, como afirmou em tom desabrido na última reunião com todos os seus ministros, terça-feira, ele é o presidente e, por isso, quem manda é ele.