Bolsonaro compara Itália a bairro de Copacabana e desvaloriza mortes por coronavírus

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, comparou Itália a um bairro de Copacabana e desvalorizou a quantidade de mortes que o país europeu tem sofrido devido à pandemia de coronavírus.Bolsonaro disse, na semana passada e em declarações aos jornalistas, que há um velhinho ou um casal de velhinhos em cada apartamento de Itália e normalizou as mortes que a Covid-19 está a fazer no país.O presidente brasileiro disse ainda que as mortes no Brasil associadas ao coronavírus estão a atingir pessoas com outras patologias e que não pode haver "histeria" por causa da pandemia.