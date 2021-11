Bolsonaro concede a si mesmo medalha de Mérito Científico

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, concedeu a si próprio a Medalha de Ordem Nacional do Mérito Científico.



São já conhecidas as posições negacionistas da pandemia partilhadas pelo presidente brasileiro, tendo-se mostrado por várias vezes contra o uso de máscaras e contra o distanciamento social como forma de prevenção da Covid-19. É também responsável por ataques frequentes à comunidade científica e à eficácia das vacinas contra a doença, chegando a aconselhar os brasileiros a não se vacinarem porque podia levar ao desenvolvimento de SIDA.







A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado brasileiro, que investigou a gestão da pandemia pelo governo, aprovou recentemente o relatório final em que acusa o presidente Jair Bolsonaro de nove crimes, incluindo crimes contra a Humanidade, disseminação de pandemia, incitamento ao crime, infração repetida das normas sanitárias e disseminação de notícias falsas.



Além da premiação, Bolsonaro concedeu o título de chanceler ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ofereceu ainda um posto no Conselho de Ordem a Paulo Guedes, ministro da Economia, a Carlos França, ministro das Relações Exteriores, e a Milton Ribeiro, ministro da Educação.



No passado, o presidente do Brasil já tinha condecorado a família. Em julho de 2021, concedeu à mulher, Michelle Bolsonaro, a Medalha de Mérito Oswaldo Cruz.