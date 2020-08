Bolsonaro contra aumentos para funcionários públicos

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, afirmou esta quinta-feira de que não será possível governar se o Congresso brasileiro autorizar aumentos salariais para os funcionários públicos no próximo ano, devido ao desequilíbrio fiscal causado pela pandemia de Covid-19.

"Assim, é impossível governar o país", queixou-se Bolsonaro diante de um pequeno grupo de apoiantes, em frente ao Palácio da Alvorada, sua residência oficial em Brasília.

O Presidente brasileiro comentava uma decisão do Senado (câmara alta do Congresso), que anulou um veto seu aos reajustes salariais no setor público, numa votação que ainda precisa de ser confirmada pela Câmara dos Deputados (câmara baixa do Congresso).