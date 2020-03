Bolsonaro critica medidas restritivas e diz que coronavírus é só uma "gripezinha"

"Depois de sobreviver à facada, não vai ser uma gripezinha que me vai derrubar", declarou o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, minimizando mais uma vez a gravidade da pandemia de Coronavírus que até este sábado já matou 12 pessoas no Brasil. A declaração foi igualmente uma alusão à facada que sofreu em 2018 durante um acto das presidenciais numa praça da cidade de Juiz de Fora.

Bolsonaro fez a declaração em mais uma das muitas conferências de imprensa que tem realizado nos últimos dias, de rompante e apanhando algumas vezes a imprensa de surpresa, nas quais desfere fortes ataques a governadores de estado que têm decretado medidas restritivas, como o fecho do comércio de rua, de centros comerciais, parques e eventos culturais e desportivos para evitar aglomerações. Segundo Bolsonaro, os governadores estão a mostrar "histeria" e a provocar pânico desnecessário na população.

Insinuando algumas vezes que os governadores estão a aproveitar o coronavírus para tomarem medidas que prejudiquem o que ele considera os grandes avanços conseguidos pelo seu governo, Bolsonaro reafirmou que as restrições impostas por estados e cidades em várias regiões do Brasil estão a paralisar a economia do país, que ele mesmo afirma ser a sua grande prioridade. O presidente afirmou que, com a economia paralisada, os cidadãos ficarão sem emprego, sem dinheiro, comendo menos por causa disso. Desta forma ficam mais vulneráveis e facilitarão a entrada do vírus no organismo.